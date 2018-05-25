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Сбивание "Боинга 777" на Донбассе: новые данные о главном фигуранте дела

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Группа расследователей Bellingcat установила, что российский офицер ГРУ Олег Иванников с позывным "Ореон" ответственен за транспортировку российского "Бука" на восток Украины. Во время операций он использовал псевдоним – "Андрей Иванов".

Идентифицировать его личность было не очень просто, экспертам пришлось проанализировать не одну базу данных телефонных звонков.

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Стало известно, что российский офицер ГРУ закончил Киевскую авиационную академию. Кроме того, он также руководил военными операциями в ЛНР. В частности, был там главным представителем России, а также отдавал приказы Плотницкому.

Российский офицер ГРУ Олег Иванников

Кроме своей военной деятельности в Украине, Иванников был вовлечен во многие международные конфликты с участием российских военных. Среди прочего, руководил вагнеровцами, а затем так называемым министром обороны в сепаратистском правительстве Южной Осетии во время российско-грузинской войны 2008 году.

В Беллингкет убеждены, операцию по переправке "Бука" в оккупированную часть Украины утвердила верхушка Кремля.

Российскую границу контролируют ФСБ. И если "БУК" без проблем пересек границу с Луганской областью, то не только ГРУ были привлечены к этой операции. Это было одобрено главнокомандующим,
– отметил главный редактор интернет-издания The Insider Роман Доброхотов.

Доказательств причастности России к сбиванию рейса МН-17 становится все больше. Международная группа, которая расследует это дело, обнародовала новые детали авиакатастрофы. В частности, представила ракету с отпечатками пальцев российских военных. Ракету изготовили под Москвой в 1986 году. Снаряды к "Букам" там производят и сегодня. Кроме того, вставили и бригаду, которая открыла огонь по Боингу.

Международная следственная группа пришла к выводу, что установка, из которой сбили самолет рейса МН17, происходит с 53-й зенитной бригады под Курском в Российской Федерации,
– рассказала представительница национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсон.

Расследованием трагедии занимается международная следственная группа. В ее состав входят специалисты из Нидерландов, Украины, Бельгии, Австралии и Малайзии. Все улики указывают на Россию. Однако, Кремль, как всегда все обвинения отвергает и предлагает свои варианты развития событий. Но несмотря на это Австралия и Нидерланды уже официально обвинили в сбивании самолета Москву.

"Исходя из выводов международного расследования, Нидерланды и Австралия теперь убеждены, что Россия несет ответственность за расположение установки "Бук", с которой был сбит MH17", – добавил Министр иностранных дел Нидерландов Стивен Блок.

Что такое катастрофа MH17?
17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой с комплекса "Бук", которую на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.

Теги: Новости Украины Новости России Сбитый "Боинг 777" Расследования авиация Катастрофа Нидерланды
Источник: 24 Канал
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