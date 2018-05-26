Хто збивав "Боїнг 777": опубліковано фото росіян, причетних до катастрофи MH-17

У мережі поширили фотографію особового складу 53-ї зенітної ракетної бригади, підрозділу збройних сил Російської Федерації, що дислокується у Курську. Саме ці військові можуть бути причетними до запуску ракети, що збила "Боїнг 777" рейсу MH17 у небі над Доньасом в 2014 році.

Як мовиться у звіті результатів розслідування катастрофи Boeing 777 рейсу MH-17, у розпорядженні слідства є ціла низка фото- та відеокадрів, на яких зафіксовано ЗРК "Бук", що збив авіалайнер рейсу MH17.

Читайте також: Збиття "Боїнга 777" на Донбасі: нові дані про головного фігуранта справи

Під час аналізу цих зображень було виявлено низку характерних ознак. Поєднання цих ознак є настільки унікальним, що їх можна розглядати як "відбиток пальців. Слідство стверджує, що цей "відбиток пальців" було співставлено з колосальною кількістю зображень самохідних ЗРК "Бук", як російського, так і українського походження. Єдиний ЗРК "Бук", на якому було виявлено таке ж поєднання відмінних ознак, – це самохідний ЗРК "Бук", який було багаторазово зображено на фото та відеокадрах під час свого проходження у складі колони 53-ї бригади 23-25 червня 2014 року,

– мовиться у документі.

Так, на фото, що зараз поширюють у мережі, зображено весь особовий склад вищезазначеної бригади, включно з її командиром Сергієм Мучкаєвим.



Російські військові, що є причетними до збиття "Боїнга 777" на Донбасі

Додамо, що подібне фото взимку 2018 року публікував один із активістів розвідувальної спільноти Bellingcat Арік Тодлер, щоправда тоді вся інформація була англійською мовою.

Читайте також: У Міноборони РФ зухвало перекрутили результати розслідування щодо збиття "Боїнг 777"

Крім того, він опублікував світлини Сергія Дубинського із позивним "Хмурий" і Серія Ткачова із позивним "Дельфін".

Всі знають Гіркіна, але ці хлопці мають бути настпними: Дубинський, Ткачов, Мачкаєв і багато інших", - коментував так Тодлер рішення суду США у справі про збиття малазійського Boeing-777, згідно із яким Гіркін має виплатити родичам загиблих у катастрофі 400 мільйонів доларів.

Unfortunately they'll never collect the money, but a U.S. court has ruled in favor of a group of #MH17 families against Igor "Strelkov" Girkin in the tune of $400 million.

Everyone knows Girkin, but these guys should be next: Dubinsky, Tkachev, Muchkaev, and many more. pic.twitter.com/YjWVInsbsD — Aric Toler (@AricToler) January 30, 2018

Нагадаємо, 24 травня міжнародна слідча група, яка займається розслідування катастрофи MH17, заявила, що "Бук" було привезено на окуповану територію Донбасу з Росії і він належав 53-й зенітно-ракетній бригаді Міністерства оборони Росії.



25 квітня Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у збитті малайзійського "Боїнга" під Донецьком у 2014 році.

Що таке катастрофа MH17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", яку на тимчасово непідконтрольну територію на Донбасі завезли з Росії.