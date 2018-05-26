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Хто збивав "Боїнг 777": опубліковано фото росіян, причетних до катастрофи MH-17

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Стало відомо, хто збивав
Стало відомо, хто збивав "Боїнг 777" на Донбасі у 2014 році / Getty Images

У мережі поширили фотографію особового складу 53-ї зенітної ракетної бригади, підрозділу збройних сил Російської Федерації, що дислокується у Курську. Саме ці військові можуть бути причетними до запуску ракети, що збила "Боїнг 777" рейсу MH17 у небі над Доньасом в 2014 році.

Як мовиться у звіті результатів розслідування катастрофи Boeing 777 рейсу MH-17, у розпорядженні слідства є ціла низка фото- та відеокадрів, на яких зафіксовано ЗРК "Бук", що збив авіалайнер рейсу MH17.

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Під час аналізу цих зображень було виявлено низку характерних ознак. Поєднання цих ознак є настільки унікальним, що їх можна розглядати як "відбиток пальців. Слідство стверджує, що цей "відбиток пальців" було співставлено з колосальною кількістю зображень самохідних ЗРК "Бук", як російського, так і українського походження. Єдиний ЗРК "Бук", на якому було виявлено таке ж поєднання відмінних ознак, – це самохідний ЗРК "Бук", який було багаторазово зображено на фото та відеокадрах під час свого проходження у складі колони 53-ї бригади 23-25 червня 2014 року,
– мовиться у документі.

Так, на фото, що зараз поширюють у мережі, зображено весь особовий склад вищезазначеної бригади, включно з її командиром Сергієм Мучкаєвим.

Боїнг, 53 бригада. Курськ, ЗС РФ, Донбас, Boeing 777, MH-17, Росія
Російські військові, що є причетними до збиття "Боїнга 777" на Донбасі

Додамо, що подібне фото взимку 2018 року публікував один із активістів розвідувальної спільноти Bellingcat Арік Тодлер, щоправда тоді вся інформація була англійською мовою.

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Крім того, він опублікував світлини Сергія Дубинського із позивним "Хмурий" і Серія Ткачова із позивним "Дельфін".

Всі знають Гіркіна, але ці хлопці мають бути настпними: Дубинський, Ткачов, Мачкаєв і багато інших", - коментував так Тодлер рішення суду США у справі про збиття малазійського Boeing-777, згідно із яким Гіркін має виплатити родичам загиблих у катастрофі 400 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 24 травня міжнародна слідча група, яка займається розслідування катастрофи MH17, заявила, що "Бук" було привезено на окуповану територію Донбасу з Росії і він належав 53-й зенітно-ракетній бригаді Міністерства оборони Росії.

25 квітня Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у збитті малайзійського "Боїнга" під Донецьком у 2014 році.

Що таке катастрофа MH17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", яку на тимчасово непідконтрольну територію на Донбасі завезли з Росії.

Теги: Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Збитий "Боїнг 777" Новини України
Джерело: 24 Канал
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