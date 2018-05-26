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Кто сбивал "Боинг 777": опубликованы фото россиян, причастных к катастрофе MH-17

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Стало известно, кто сбивал
Стало известно, кто сбивал "Боинг 777" на Донбассе в 2014 году / Getty Images

В сети распространили фотографию личного состава 53-й зенитной ракетной бригады, подразделения вооруженных сил Российской Федерации, которая дислоцируется в Курске. Именно эти военные могут быть причастны к запуску ракеты, сбившей "Боинг 777" рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Как говорится в отчете результатов расследования катастрофы "Боинга 777" рейса MH17, в распоряжении следствия есть целый ряд фото- и видеокадров, на которых зафиксирован ЗРК "Бук", сбивший авиалайнер рейса MH17.

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При анализе этих изображений был выявлен ряд характерных признаков. Сочетание этих признаков настолько уникально, что их можно рассматривать как "отпечаток пальцев". Следствие утверждает, что этот "отпечаток пальцев" был сопоставлен с колоссальным количеством изображений самоходных ЗРК "Бук", как российского, так и украинского происхождения. Единственный ЗРК" Бук " , на котором было обнаружено такое же сочетание отличительных признаков – это самоходный ЗРК "Бук", который был многократно изображен на фото- и видеокадрах во время своего прохождения в составе колонны 53-й бригады 23-25 ​​июня 2014 года,
– говорится в документе.

Так, на фото, что сейчас распространяют в сети, изображен весь личный состав вышеупомянутой бригады, включая ее командира Сергея Мучкаева.

Боинг, 53 бригада. Курск, ВС РФ, Донбасс, Boeing 777, MH-17, Россия
Российские военные, причастные к сбиванию "Боинга 777" на Донбассе

Добавим, что подобное фото зимой 2018 года публиковал один из активистов разведывательного сообщества Bellingcat Арик Тодлер, правда тогда вся информация была на английском языке.

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Кроме того, он опубликовал фотографии Сергея Дубинский с позывным "Хмурый" и Серия Ткачева с позывным "Дельфин".

"Все знают Гиркина, но эти ребята должны быть следующими: Дубинский, Ткачев, Мачкаев и многие другие", – комментировал так Тодлер решение суда США по делу о сбивании малазийского "Боинга 777", согласно которому Гиркин должен выплатить родственникам погибших в катастрофе 400 миллионов долларов.

Напомним, 24 мая международная следственная группа, которая занимается расследованием катастрофы MH17, заявила, что ракета "Бук" была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Министерства обороны России.

25 апреля Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в сбивании малайзийского "Боинга" под Донецком в 2014 году.

Что такое катастрофа MH17? 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой с комплекса "Бук", которую на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.

Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Новости России Сбитый "Боинг 777"
Источник: 24 Канал
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