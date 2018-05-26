Кто сбивал "Боинг 777": опубликованы фото россиян, причастных к катастрофе MH-17

В сети распространили фотографию личного состава 53-й зенитной ракетной бригады, подразделения вооруженных сил Российской Федерации, которая дислоцируется в Курске. Именно эти военные могут быть причастны к запуску ракеты, сбившей "Боинг 777" рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Как говорится в отчете результатов расследования катастрофы "Боинга 777" рейса MH17, в распоряжении следствия есть целый ряд фото- и видеокадров, на которых зафиксирован ЗРК "Бук", сбивший авиалайнер рейса MH17.

Читайте также: Сбивание "Боинга 777" на Донбассе: новые данные о главном фигуранте дела

При анализе этих изображений был выявлен ряд характерных признаков. Сочетание этих признаков настолько уникально, что их можно рассматривать как "отпечаток пальцев". Следствие утверждает, что этот "отпечаток пальцев" был сопоставлен с колоссальным количеством изображений самоходных ЗРК "Бук", как российского, так и украинского происхождения. Единственный ЗРК" Бук " , на котором было обнаружено такое же сочетание отличительных признаков – это самоходный ЗРК "Бук", который был многократно изображен на фото- и видеокадрах во время своего прохождения в составе колонны 53-й бригады 23-25 ​​июня 2014 года,

– говорится в документе.

Так, на фото, что сейчас распространяют в сети, изображен весь личный состав вышеупомянутой бригады, включая ее командира Сергея Мучкаева.



Российские военные, причастные к сбиванию "Боинга 777" на Донбассе

Добавим, что подобное фото зимой 2018 года публиковал один из активистов разведывательного сообщества Bellingcat Арик Тодлер, правда тогда вся информация была на английском языке.

Читайте также: В Минобороны РФ вызывающе перекрутили результаты расследования по сбитию "Боинг 777"

Кроме того, он опубликовал фотографии Сергея Дубинский с позывным "Хмурый" и Серия Ткачева с позывным "Дельфин".

"Все знают Гиркина, но эти ребята должны быть следующими: Дубинский, Ткачев, Мачкаев и многие другие", – комментировал так Тодлер решение суда США по делу о сбивании малазийского "Боинга 777", согласно которому Гиркин должен выплатить родственникам погибших в катастрофе 400 миллионов долларов.

Unfortunately they'll never collect the money, but a U.S. court has ruled in favor of a group of #MH17 families against Igor "Strelkov" Girkin in the tune of $400 million.

Everyone knows Girkin, but these guys should be next: Dubinsky, Tkachev, Muchkaev, and many more. pic.twitter.com/YjWVInsbsD — Aric Toler (@AricToler) January 30, 2018

Напомним, 24 мая международная следственная группа, которая занимается расследованием катастрофы MH17, заявила, что ракета "Бук" была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Министерства обороны России.

25 апреля Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в сбивании малайзийского "Боинга" под Донецком в 2014 году.

Что такое катастрофа MH17? 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой с комплекса "Бук", которую на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.