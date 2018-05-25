В Минобороны РФ вызывающе перекрутили результаты расследования по сбитию "Боинг 777"

В Министерстве обороны России считают, что именно Вооруженные Силы Украины причастны к сбитию Boeing 777 рейса MH-17 в небе над Донбассом. По их словам, это доказывают и результаты недавнего расследования Международной следственной группы.

Как сообщило российское оборонное ведомство на официальной Facebook-странице, они ознакомились с результатами расследования по катастрофе Boeing 777 рейса MH-17, которые накануне обнародовала Международная следственная группа (Joint Investigation Team – JIT).

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"Однако, расследовательская комиссия не обнародовала ни дату, ни место, где самоходную огневую установку (Бук") было найдено. Также неизвестными остаются лица, это передали JIT", – подчеркивается в сообщении.



В Минобороны РФ добавляют, что серийный номер пусковой установки ярко демонстрирует, что этот объект был изготовлен в 1986 году в Советском Союзе, вместе с тем гарантийный срок таких установок составляет всего 15 лет, правда производитель может увеличить срок службы еще на 5 лет, но не более чем в два раза.



"После 25 лет эксплуатации все без исключения ракеты комплексов "Бук" подлежат списанию и утилизации. Дальнейшее использование этих изделий, прежде всего из-за опасности пороховых зарядов двигателей, несет прямую угрозу жизни для военнослужащих. Кроме того, предельным сроком эксплуатации ракеты, двигатель от которой продемонстрировали 24 мая, был 2011 год. После этого все ракеты вышеуказанного года выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию", – отметили в ведомстве.



В то же время в министерстве отметили, что это касается только российских средств противовоздушной обороны.

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В то же время, после прекращения существования СССР в 1991 году и раздела военного имущества, который состоялся, Украина получила в собственность около двадцати дивизионов ЗРК "Бук", но с тех пор не было поставлено ни одной новой зенитной ракетной установки. Следовательно, единственной причиной замалчивания голландской следственной комиссией происхождения показанного двигателя, является его более чем вероятна принадлежность ВС Украины,

– констатируют российские военные.

Напомним, 25 мая Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в сбитии самолета "Боинг 777" малазийских авиалиний, который 17 июля 2014 выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур.



24 мая международная следственная группа, которая занимается расследованием катастрофы рейса MH17, заявила, что ракета "Бук", которой сбили лайнер, была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й Курской зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.



Впоследствии исследовательская поисковая сеть Bellingcat установила имя, фамилию и позывной офицера ГРУ РФ, который участвовал в переброске установки "Бук" на оккупированную территорию Донбасса в июле 2014-го.

Что такое катастрофа MH17?

17 июля 2014 в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой с комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.