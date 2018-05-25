У Міноборони РФ зухвало перекрутили результати розслідування щодо збиття "Боїнг 777"

У Міністерстві оборони Росії вважають, що саме Збройні Сили України є причетними до збиття Boeing 777 рейсу MH-17 у небі над Донбасом. За їхніми словами, це доводять і результати нещодавнього розслідування Міжнародної слідчої групи.

Як повідомило російське оборонне відомство на офіційній Facebook-сторінці, вони ознайомилися з результатами розслідування щодо катастрофи Boeing 777 рейсу MH-17, які напередодні оприлюднила Міжнародна слідча група (Joint Investigation Team – JIT).

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"Однак, розслідувальна комісія не оприлюднила ані дату, ані місце, де самохідну вогневу установку (Бук") було знайдено. Також невідомими залишаються особи, які це передали JIT", – підкреслюється у дописі.

У Міноборони РФ додають, серійний номер пускової установки яскраво демонструє, що цей об’єкт було виготовлено в 1986 році у Радянському Союзі, натомість гарантійний термін таких установок становить лише 15 років, щоправда виробник може збільшити термін служби ще на 5 років, але не більше ніж двічі.

"Після 25 років експлуатації всі без винятку ракети комплексів "Бук" підлягають списанню та утилізації. Подальше використання цих виробів перш за все через небезпеку порохових зарядів двигунів несе пряму загрозу життю для військовослужбовців. Крім того, граничним терміном експлуатації ракети, двигун від якої продемонстрували 24 травня, був 2011 рік. Після цього всі ракети вищезазанченого року випуску було вилучено, списано та відправлені на утилізацію", – зауважили у відомстві.

Водночас у міністерстві зазначила, що це стосується лише російських засобів протиповітряної оборони.

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У той же час, після припинення існування СРСР в 1991 році та розділу військового майна, який відбувся, Україна отримала у власність близько двадцяти дивізіонів ЗРК "Бук", але з того часу не було поставлено жодної нової зенітної ракетної установки. Відтак, єдиною причиною замовчування голландською слідчою комісією походження показаного двигуна, є його більш ніж імовірна приналежність ЗС України,

– констатують російські військові.

Нагадаємо, 25 травня Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у збитті літака "Боїнг 777" малазійських авіаліній, який 17 липня 2014 року виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпура.



24 травня міжнародна слідча група, яка займається розслідування катастрофи рейсу MH17, заявила, що ракета "Бук", якою збили лайнер, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії і належала 53-й Курській зенітно-ракетній бригаді Міноборони Росії.



Згодом дослідницька пошукова мережа Bellingcat встановила ім'я, прізвище та позивний офіцера ГРУ РФ, який брав участь у перекиданні установки "Бук" на окуповану територію Донбасу в липні 2014-го.

Що таке катастрофа MH17?

17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.