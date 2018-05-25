Збиття Боїнга-777: відоме прізвище офіцера ГРУ, який брав участь у перекиданні "Бука"

Дослідницька пошукова мережа Bellingcat встановила ім'я, прізвище та позивний офіцера ГРУ РФ, який брав участь у перекиданні установки "Бук", з якої у липні 2014 був збитий Боїнг-777.

Учасники групи Bellingcat в рамках спільного розслідування з The Insider з’ясували, що "Андрій Іванович" з позивним "Оріон", який фігурує в матеріалах міжнародного розслідування катастрофи рейса MH17 – це офіцер Головного розслідувального управління Генштабу РФ Олег Володимирович Іванніков 1977 року народження.

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У Bellingcat, зазначають, що раніше Іванніков був так званим міністром оборони Південної Осетії. На окупований Донбас він прибув у 2014 році.

Команда Bellingcat, издание The Insider и другие расследователи установили, что «Андрей Иванович» или «Орион», принимавший участие в переброске в Украину «Бука», сбившего MH17, — это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников. Ранее он служил министром обороны Южной Осетии. pic.twitter.com/Gdtwdk98OS — CIT (@CITeam_ru) 25 травня 2018 р.

Так, за даними розслідувачів, він координував дії так званих найманців Вагнера і відповідав за взаємодію з окупаційною адміністрації "ЛНР".

У Bellingcat зазначають, що після того, як їм вдалося встановити особу Іваннікова, учасники розслідування кілька разів телефонували йому, щоб взяти зразки голосу і порівняти з голосом особи з позивним "Оріон".

Під час прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів, представник Bellingcat зазначив, що не уявляє собі такої ситуації, за якої президент Росії Володимир Путін не знав би про перекидання військової техніки через кордон на окуповану територію Донбасу.

24 травня міжнародна слідча група, яка займається розслідування катастрофи MH17, заявила, що ракета "Бук" була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії і належала 53-й Курській зенітно-ракетній бригаді Міноборони Росії. 25 травня Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у збитті "Боїнга-777" над Донбасом.

Що таке катастрофа MH17?

17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", яку на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.