Журналисты получили новые улики причастности российского полковника "Хмурого" к падению Boeing

Украинские журналисты обнародовали новые улики, доказывающие причастность российского военного Сергея Дубинский по прозвищу "Хмурый" к катастрофе малайзийского Boeing 777 в Донбассе летом 2014 года.

Об этом говорится в расследовании "Донбас.Реалии", опубликованное на "Радио Свобода".

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Международная следственная группа и украинские правоохранительные органы пока не называют имен людей, причастных к теракту против малайзийского "Боинга". В то же время, журналисты и международные исследовательские организации идентифицировали как минимум одного из фигурантов этого дела.

Речь идёт о российском военном Сергее Дубинском. Радиоперехват СБУ, видео очевидцев, выводы Международной следственной группы – все это помогло "Донбас.Реалиям" в точности воспроизвести маршрут российской зенитно-ракетной установки "Бук".

Сергей Дубинский (в центре)

Собранные журналистами видеодоказательства позволяют утверждать, что комплекс перемещался по контролируемой боевиками территории в сторону поселка Первомайский, откуда и был произведен выстрел, убивший 298 человек на борту Boeing.

В отчете следователей подробно представлены перехват разговоров участников теракта.

Видео, на котором зафиксирован перехваченеый разговор террористов

Человек, который дает указания о транспортировке "Бука", на записях СБУ появляется под позывным "Хмурый". Одним из первых в своем расследовании его идентифицировал руководитель общественной организации "Европространство" Олег Батурин.

Он был, фактически, одним из архитекторов управленческих военных органов в "ДНР". Затем на базе этих отделов, которые он создал, он сформировал так называемое Главное разведывательное управление "ДНР", которое сам и возглавил,

– рассказал Олег Батурин.

Батурин выяснил, что настоящее имя "Хмурого" – Сергей Дубинский. Сначала советский, а затем и российский военный – полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба России. К тому же, добавляет Батурин, ему удалось получить документы, которые подтверждают: на Донбассе Дубинский оставался действующим российским военнослужащим.

Это он показал сам в своем ходатайстве Южному военному округу России о выдаче ему средств на приобретение жилья как военнослужащему. Он в этом ходатайстве указал свой личный номер и период службы в вооруженных силах Советского Союза и Российской Федерации по декабрь 2014 года,

– продолжает Батурин.

В ходе расследования Батурину также удалось узнать, что до войны Дубинский жил в Донецкой области в поселке Великая Новоселка. Долго искать местных, которые лично знают "Хмурого", не пришлось. Журналисты сразу встретили жителя Великой Новоселки Александра Васильевича. Говорит, дружил с Дубинским с детства. Слышал об обвинениях в его адрес, но не верит, что участвовал в подготовке атаки на Boeing.

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В то же время, информацию о службе "Хмурого" в российской армии бывший сосед подтверждает. И даже уточняет: Дубинский до Донбасса участвовал как минимум еще в трех военных конфликтах. Но из Великой Новоселки, по словам местных, Дубинский уехал еще задолго до начала войны на востоке Украины. Квартиру матери сменил на частный дом в соседнем поселке. Последним местом жительства Сергея Дубинского в Украине стал двухэтажный дом в поселке Сторожевое. Журналисты попытались узнать кто сейчас проживает по последнему известному адресу Дубинского в Украине – дом оказался пустым. По виду сразу заметно, что жилье давно заброшено.

Сосед по двору переехал в Сторожевое уже после начала боевых действий и бывших хозяев не застал. Но сообщает один важный факт – у Дубинского в Украине остался родной брат.

А вот брат, Роман, он в Киеве и тоже какой-то военный. И через риелтора этот дом продает. Но Роман и Сергей якобы на этой почве политической, враги. Тот за Украину, а то за "ДНР",

– рассказывает сосед Дубинский.

С момента атаки на MH17 Роман Дубинский, родной брат российского полковника, которого называют причастным к атаке, ни разу не давал интервью. Он впервые соглашается на откровенный разговор с журналистами.

"Я могу рассказать вам все, о чем вы спросите. О моих взаимоотношениях я расскажу", – говорит Роман Дубинский.

Роман не скрывает, что его брат действительно был российским военным и воевал на стороне боевиков в 2014 году. Об этом "Хмурый" говорил ему лично.

Он мне сам позвонил и сказал, что он "сейчас в ДНР". Я говорю: "А что ты там делаешь, смысл?" Я принципиально не понимаю. У меня другая позиция – полностью проукраинская,

– утверждает он.

Еще один диалог с братом у Романа произошел после того, как в СМИ появились сообщения, что "Хмурый" принимал участие в транспортировке "Бука".

Когда я узнал об этом самолете, я ему тоже позвонил. У меня был его телефон, потом я его удалил. Я ему позвонил и спросил – кто это сделал? Он мне ответил, что это сделала украинская сторона. Вот таков был ответ. Я говорю: тут и факты есть, и записи какие-то есть. Он сказал, что мы этого не делали, это "провокация",

– сказал в эксклюзивном интервью "Донбас.Реалии" Роман Дубинский.

Журналисты программы "Донбас.Реалии" попросили прослушать запись перехватов СБУ, где якобы фигурирует Сергей Дубинский. Много времени Роману не понадобилось. Почти сразу родственник "Хмурого" дает утвердительный ответ.

"Похож, да. То что я слышу – да, есть сходство, и очень сильное", – сказал Роман Дубинский во время прослушивания записей.

Других подробностей о жизни "Хмурого", заверил Роман, он рассказать не может. Из-за семейной ссоры. Из-за нее братья не общаются уже более десяти лет. А сам он уверяет, что уволился из армии еще в начале 90-х годов. В то же время, Роман подтвердил, что новый российский адрес брата, который появился в прессе, действителен.



Место жительства Сергея Дубинский в России. Хутор Большой Лог, Ростовская область

Сергей Дубинский уехал с Донбасса в начале 2015 года и осел на хуторе Большой Лог Ростовской области. "Донбас.Реалии" отправились туда, чтобы расспросить самого фигуранта аудиозаписей об атаке на малазийский Boeing. Новый приют "Хмурого" удалось легко найти, ведь раньше он сам публиковал снимки дома в соцсетях. Но разговаривать с журналистами он отказался.

"Я не общаюсь ни со "Свободой", ни с "РБК" и так далее. Потому что у вас позиция интересна. Все, до свидания", – сказал боевик.

Роман Дубинский надеется, что расследование удастся довести до конца. Даже если результат укажет на его родного брата. Слова, которые во время последнего разговора он сказал "Хмурому", повторяет еще раз.

Если это вы сбили самолет – вы должны понести за это наказание. И не будет другого варианта ни через пять, ни через десять, ни через двадцать лет. За 300 убитых людей виновные должны понести наказание,

– говорит Роман Дубинский.

Видео расследование "Донбасс. Реалии"