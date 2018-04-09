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Пограничники обнародовали видео, как российские дипломаты хотели вывезти экипаж "Норда" в РФ

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Экипаж судна
Экипаж судна "Норд" хотел убежать в Россию / polit.info

Спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян опубликовал фрагмент видео, на котором зафиксирована попытка российских дипломатов вывезти в Российскую Федерацию экипаж судна "Норд".

Соответствующее видео появилось на его странице в Facebook.

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Напомним, в воскресенье, 25 марта украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел. Ночью 8 апреля команда судна "Норд" попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" на Харьковщине.

На видео украинский пограничник заявляет о необходимости пройти пограничный контроль гражданами, которые находились в дипломатических автомобилях. Человек, находившийся в автомобиле, от прохождения пограничного контроля отказалась, заявив, что "в салоне дипломатического автомобиля находится на территории Российской Федерации", где не действует украинское законодательство.

Фрагмент ночного общения на пункте пропуска "Гоптовка" с российскими дипломатами, "выполняют приказ",
– подписал видео Слободян.

Видео задержания российских дипломатов на украинской границе

К слову, ФСБ в аннексированном Крыму возбудило уголовное производство против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа. В пятницу, 6 апреля, херсонский городской суд избрал капитану судна Владимиру Горбаненко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога. В тот же день за него внесли залог.

Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Водный транспорт Госпогранслужба
Источник: 24 Канал
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