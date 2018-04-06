За капитана судна "Норд" внесли залог

За задержанного капитана судна "Норд" Владимира Горбенко адвокаты внесли залог.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на адвоката задержанного Александра Руденко.

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Он рассказал, что залог внесен, однако из-за окончания рабочего дня, защита не получила подтверждение поступления денег на счет.

Адвокат отметил, что сейчас Горбенко в ИВС (изолятор временного содержания – УП). По его предположению задержанного должны отпустить после выходных.

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Стоит напомнить, что херсонский городской суд в пятницу, 6 апреля, избрал Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в размере 35 тысяч рублей. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства" и грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в воскресенье, 25 марта украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел.



После этого так называемая ФСБ в аннексированном Крыму возбудила уголовное производство против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа.