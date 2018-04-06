21:02
6 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
17°C 6°C
  • суббота
    11°C 4°C
  • воскресенье
    14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана
Вєсті Кремля
22:27, 5 апреля
Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко
Вєсті.UA
22:24, 5 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

За капитана судна "Норд" внесли залог

33 Читати новину українською
За капитана судна
За капитана судна "Норд" внесли залог / ntv.ru

За задержанного капитана судна "Норд" Владимира Горбенко адвокаты внесли залог.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на адвоката задержанного Александра Руденко.

Читайте также: ФСБ создала оперативную группу для борьбы с "пиратством" в Азовском море

Он рассказал, что залог внесен, однако из-за окончания рабочего дня, защита не получила подтверждение поступления денег на счет.

Адвокат отметил, что сейчас Горбенко в ИВС (изолятор временного содержания – УП). По его предположению задержанного должны отпустить после выходных.

Читайте также: Из-за ареста судна "Норд" Россия вручила ноту протеста украинскому поверенному

Стоит напомнить, что херсонский городской суд в пятницу, 6 апреля, избрал Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в размере 35 тысяч рублей. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства" и грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в воскресенье, 25 марта украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел.

После этого так называемая ФСБ в аннексированном Крыму возбудила уголовное производство против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа.

Теги: Новости политики Новости России Новости Крыма Водный транспорт Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук