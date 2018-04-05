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Из-за ареста судна "Норд" Россия вручила ноту протеста украинскому поверенному

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Судно
Судно "Норд" / Фото Госпогранслужбы

В России временному поверенному в делах Украины вручили ноту протеста в связи с задержанием судна "Норд" из аннексированного Крыма.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА "Новости".

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"3 апреля в МИД России был приглашен временный поверенный в делах Украины в России. Ему была вручена нота с решительным протестом в связи с неправомерным задержанием Госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовецкого судна "Норд", конвоированием его в порту Бердянска и незаконным содержанием под стражей экипажа в составе 10 граждан России", – сказала Захарова.

Она отметила, что Москва потребовала немедленного освобождения незаконно задержанных российских граждан, возвращения судна "Норд" его законному владельцу" и недопущения подобных провокаций в будущем".

"В МИД РФ заявили представителю Украины, что моряки находятся в нечеловеческих условиях и к ним не допускаются российские консульские сотрудники", – добавила она.

Напомним, в воскресенье, 25 марта украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел.
После этого так называемое ФСБ в анексированном Крыму возбудило уголовное производство против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа.

Теги: Новости Украины Новости России Водный транспорт Украина – Россия Госпогранслужба
Источник: 24 Канал
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