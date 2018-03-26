Украинские пограничники задержали судно из Крыма под российским флагом в Азовском море

Корабль морской охраны Госпогранслужбы в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом РФ. На борту находился экипаж из 10 человек.

Как сообщили пограничники, в воскресенье, 25 марта, судно "Норд" остановили в 15 милях от Обиточной косы.

"В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь", – говорится в сообщении ГПСУ.

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Кроме того, в ходе осмотра судна был обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.



Задержанное судно под флагом России в Азовском море

Задержанное судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Также будут устанавливаться лица задержанных.

Видео: Пограничники задержали судно-нарушитель под флагом РФ

По факту выявления правонарушения проинформированы подразделения прокуратуры, УСБУ АРК и ГУНП в Запорожской области. На задержанных членов суднокоманды составлены документы по ст. 204-2 КУоАП, а в отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК.

Каждая из этих статей – "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Однако если членам экипажа судна грозит наложение штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток, то капитану корабля – ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.