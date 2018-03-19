Боевикам захотелось iPhone X: ГНСУ изъяла дорогую технику, которую пытались провезти в "ДНР "
Сотрудники Госпогранслужбы задержали на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Марьинка" водителя, который вез на оккупированные территории боевикам "ДНР" дорогую технику.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Twitter.
Во время осмотра авто марки "Дэу", которое направлялось на выезд в временно оккупированные территории пограничники нашли в багажном отделении под обшивкой восемь мобильных телефонов "Apple", 400 аксессуаров к ним (защитное стекло) и три планшета "Samsung" на сумму 274 тысячи гривен .
Читайте также: Сутки на Донбассе: боевики предприняли обстрелы, есть травмированные среди украинских защитников
"Этот товар изъят сотрудниками ГФС для принятия правового решения", – отметили в ГПСУ.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии