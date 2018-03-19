14:06
19 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-6°C
-6°C -13°C
  • вторник
    -5°C -13°C
  • среда
    -1°C -8°C
  • четверг
    2°C -13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Саб-Зиро Владимир Путин. Черный снег Владивостока
Вєсті Кремля
23:59, 17 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, 17 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

Боевикам захотелось iPhone X: ГНСУ изъяла дорогую технику, которую пытались провезти в "ДНР "

151 Читати новину українською
Боевикам захотелось iPhone X?
Боевикам захотелось iPhone X? / twitter.com

Сотрудники Госпогранслужбы задержали на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Марьинка" водителя, который вез на оккупированные территории боевикам "ДНР" дорогую технику.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Twitter.

Во время осмотра авто марки "Дэу", которое направлялось на выезд в временно оккупированные территории пограничники нашли в багажном отделении под обшивкой восемь мобильных телефонов "Apple", 400 аксессуаров к ним (защитное стекло) и три планшета "Samsung" на сумму 274 тысячи гривен .

Читайте также: Сутки на Донбассе: боевики предприняли обстрелы, есть травмированные среди украинских защитников

"Этот товар изъят сотрудниками ГФС для принятия правового решения", – отметили в ГПСУ.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Криминальные новости Госпогранслужба Новости Донецка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Выборы президента России: официальные результаты голосования
сегодня, 08:18 Выборы президента России: официальные результаты голосования
9083
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук