Боевикам захотелось iPhone X: ГНСУ изъяла дорогую технику, которую пытались провезти в "ДНР "

Сотрудники Госпогранслужбы задержали на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Марьинка" водителя, который вез на оккупированные территории боевикам "ДНР" дорогую технику.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Twitter.

Во время осмотра авто марки "Дэу", которое направлялось на выезд в временно оккупированные территории пограничники нашли в багажном отделении под обшивкой восемь мобильных телефонов "Apple", 400 аксессуаров к ним (защитное стекло) и три планшета "Samsung" на сумму 274 тысячи гривен .

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"Этот товар изъят сотрудниками ГФС для принятия правового решения", – отметили в ГПСУ.