08:38
19 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-8°C
-6°C -13°C
  • вторник
    -5°C -13°C
  • среда
    -1°C -8°C
  • четверг
    2°C -13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Саб-Зиро Владимир Путин. Черный снег Владивостока
Вєсті Кремля
23:59, 17 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, 17 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сутки на Донбассе: боевики предприняли обстрелы, есть травмированные среди украинских защитников

70 Читати новину українською
Сутки на Донбассе
Сутки на Донбассе

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня. 18 марта агрессор совершил два обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили в штабе АТО, на Донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по нашим позициям неподалеку Авдеевки.

Читайте также: В кармане террориста взорвалась граната, пять боевиков пострадали

На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму. Он доставлен в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе АТО
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Топ-5 блогів тижня: протистояння РФ та Британії, смерть Хокінга та економічні проблеми Росії
18 марта, 22:01 Топ-5 блогів тижня: протистояння РФ та Британії, смерть Хокінга та економічні проблеми Росії
Блог Медіа 713
Чому Ігор Коломойський більше не олігарх номер один
18 марта, 20:00 Чому Ігор Коломойський більше не олігарх номер один
Віталій Дейнега 705
Самое смешное из соцсетей за неделю:
18 марта, 20:00 Самое смешное из соцсетей за неделю: "Надя" хана Раде ", падение Лаврова и выборы в России
1096
Саме Тіна Кароль повірила в мене, – інтерв'ю з учасницею проекту
18 марта, 19:01 Саме Тіна Кароль повірила в мене, – інтерв'ю з учасницею проекту "Голос країни"
Сергій Якименко 2582
18 марта, 16:01 "Повернення Криму і Донбасу" – перспектива значно ближча, ніж хтось уявляє
Ігор Лапін 6826
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук