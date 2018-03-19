Сутки на Донбассе: боевики предприняли обстрелы, есть травмированные среди украинских защитников

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня. 18 марта агрессор совершил два обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили в штабе АТО, на Донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по нашим позициям неподалеку Авдеевки.

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На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму. Он доставлен в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь.