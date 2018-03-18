В кармане террориста взорвалась граната, пятеро боевиков пострадали

По данным украинской разведки, по меньшей мере пятеро боевиков 7-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск ("ЛНР") пострадали в результате взрыва ручной гранаты.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

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Как выяснилось, детонация боеприпаса по неизвестным причинам произошла в кармане одного из боевиков. В результате игры в "карманный бильярд" еще четыре горе-воина с ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение больницы в городе Енакиево,

– отмечается в сообщении.

Сообщается, что непосредственные командиры террористов пытались скрыть инцидент, "списав" ранения подчиненных на боевые потери.

"Пока они думали как логично объяснить несостоятельность "пострадавших", информацию о происшествии узнало не только высшее командование, но и это стало известно широкой общественности", – отмечают в пресс-центре штаба АТО.

Сейчас следственные органы российско-оккупационной администрации пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы.