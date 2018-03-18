У кишені терориста вибухнула граната, п'ятеро бойовиків постраждали
За даними української розвідки, щонайменше п'ятеро бойовиків 7-ї окремої мотострілкової бригади російсько-окупаційних військ постраждали в результаті вибуху ручної гранати.
Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.
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Як з'ясувалося, детонація боєприпасу з невідомих причин сталася у кишені одного з бойовиків. В результаті гри у "кишеньковий більярд", ще чотири горе-вояка із пораненнями різного ступеня важкості доправлені до хірургічного відділення лікарні у місті Єнакієве,
– зазначається у повідомленні.
Повідомляється, що безпосередні командири терористів намагалися приховати інцидент, "списавши" поранення підлеглих на бойові втрати.
"Доки вони думали як логічно пояснити недолугість "постраждалих", інформація про подію дізналося не лише вище командування, а й стало відомо широкому загалу", – зазначають у прес-центрі штабу АТО.
Наразі, слідчі органи російсько-окупаційної адміністрації намагаються пов'язати вибух з діями української диверсійної групи.