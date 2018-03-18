Від вибуху гранати на Донеччині загинув юний прикордонник

У суботу ввечері, 17 березня, на Донеччині на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" внаслідок розриву гранати загинув 1 український прикордонник та ще 1 отримав поранення. Трагічний випадок трапився з військовослужбовцями Краматорського прикордонного загону.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Там уточнили, що з невідомих наразі причин в одному з бліндажів у прикордонного наряду, що прикривав та охороняв "Майорське", здетонувала ручна осколкова граната. В результаті 2 військовослужбовців отримали поранення різного ступеню важкості.

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Постраждалим була оперативно надана первинна медична допомога та організована доставка до Бахмутської центральної міської лікарні.

Проте один – 22-річний – прикордонних від отриманих поранень помер у лікарні, стан іншого – середньої важкості.

Призначено спеціальне розслідування, встановлюються всі обставини трагічного випадку.