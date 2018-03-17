Тіло офіцера ЗСУ знайшли у потязі, коли він їхав на передову

Тіло 22-річного офіцера Максима Свінціцького знайшли у поїзді "Хмельницький – Лисичанськ", коли той повертався з ротації на Донбас.

Про трагедію повідомили на сторінці міста Полонне у Facebook, зазначивши,що його вбили.

"22-річного офіцера Максима Олександровича Свінціцького вбили в поїзді "Хмельницький-Лисичанськ", яким він після ротації повертався на передову", – йдеться у повідомленні.

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У спільноті додають, що молодого лейтенанта направили в зону АТО, де він служив 120 днів у складі 44-ої Тернопільської бригади. Перед Новим роком відбулась ротація у Тернополі. А зараз він повертався до побратимів на Донбас.

Через що юного офіцера вбили у потязі, наразі невідомо. Обставини інциденту з'ясовує поліція.

Похорон Максима Свінціцького відбудеться 18 березня у місті Полонне.

У 44-їй окремій артилерійській бригаді додали, що відкрито кримінальне провадження, також призначено службове розслідування. Поліція перевіряє обставини смерті військовослужбовця та опитує свідків.

На сьогодні стверджувати, що військовослужбовця вбили підстав немає, насильницьких слідів не виявлено, тому не варто поспішати з висновками на власний розсуд, а краще дочекатись завершення слідчих дій,

– додали у командуванні.