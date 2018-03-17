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Тело офицера ВСУ нашли в поезде, когда он ехал на передовую

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Юного офицера жестоко убили в поезде
Юного офицера жестоко убили в поезде / mukachevo.net

Тело 22-летнего офицера Максима Свинцицкого нашли в поезде "Хмельницкий - Лисичанск", когда тот возвращался с ротации на Донбасс.

О трагедии сообщили на странице города Полонное в Facebook, отметив, что его убили.

"22-летнего офицера Максима Александровича Свинцицкого убили в поезде "Хмельницкий-Лисичанск", которым он после ротации возвращался на передовую", – говорится в сообщении.

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В сообществе добавляют, что молодого лейтенанта направили в зону АТО, где он служил 120 дней в составе 44-ой Тернопольской бригады. Перед Новым годом произошла ротация в Тернополе. А сейчас он возвращался к собратьям на Донбасс.

Из-за чего юного офицера убили в поезде, пока неизвестно. Обстоятельства инцидента выясняет полиция.

Похороны Максима Свинцицкого состоятся 18 марта в городе Полонное.

В 44-ой отдельной артиллерийской бригаде добавили, что открыто уголовное производство, также назначено служебное расследование. Полиция проверяет обстоятельства смерти военнослужащего и опрашивает свидетелей.

На сегодня утверждать, что военнослужащего убили оснований нет, насильственных следов не обнаружено, поэтому не стоит спешить с выводами по своему усмотрению, а лучше дождаться завершения следственных действий,
– добавили в командовании.

Теги: Новости Украины Жертвы Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе АТО Криминальные новости железная дорога Новости Хмельницкого
Источник: 24 Канал
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