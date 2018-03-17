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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В больнице скончался военный, который оборонял Мариуполь

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В больнице скончался военный, который оборонял Мариуполь
В больнице скончался военный, который оборонял Мариуполь / press-centr.com

Боец ВСУ Михаил Гасанов, который оборонял Мариуполь от боевиков в 2015, умер в больнице из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщил журналист Влад Якушев на своей странице в Facebook.

По его словам, Михаил Гасанов ушел на фронт, имея проблемы со здоровьем. Военный был в горячих точках Мариуполя летом 2015 года и в Марьинке в 2015-2016 годах.

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"Война никому не добавляет здоровья. Миша вернулся, но восстановить подорванное здоровье не смог. Миша был полностью бесстрашным бойцом. Он не сдался смерти, погиб в бою с ней. Я уверен, если бы у него в последнюю минуту была граната, он выдернул чеку и забрал бы "костлявую" (речь о смерти, – "24") с собой ", –отметил Якушев.

Похоронят бойца в воскресенье, 18 марта в селе Хотин, Ровенской области.

Теги: Новости Украины Жертвы Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе АТО Новости Мариуполя
Источник: 24 Канал
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