В больнице скончался военный, который оборонял Мариуполь

Боец ВСУ Михаил Гасанов, который оборонял Мариуполь от боевиков в 2015, умер в больнице из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщил журналист Влад Якушев на своей странице в Facebook.

По его словам, Михаил Гасанов ушел на фронт, имея проблемы со здоровьем. Военный был в горячих точках Мариуполя летом 2015 года и в Марьинке в 2015-2016 годах.

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"Война никому не добавляет здоровья. Миша вернулся, но восстановить подорванное здоровье не смог. Миша был полностью бесстрашным бойцом. Он не сдался смерти, погиб в бою с ней. Я уверен, если бы у него в последнюю минуту была граната, он выдернул чеку и забрал бы "костлявую" (речь о смерти, – "24") с собой ", –отметил Якушев.

Похоронят бойца в воскресенье, 18 марта в селе Хотин, Ровенской области.