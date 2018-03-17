У лікарні помер військовий, який обороняв Маріуполь

Боєць ЗСУ Михайло Гасанов, який обороняв Маріуполь від бойовиків у 2015, помер у лікарні через проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомив журналіст Влад Якушев на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Михайло Гасанов пішов на фронт, маючи проблеми зі здоров'ям. Військовий був у гарячих точках біля Маріуполя влітку 2015 року та у Мар'їнці у 2015-2016 роках.

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"Війна нікому не додає здоров'я. Мишко повернувся, але відновити підірване здоров'я не зміг. Міша був повністю безстрашним бійцем. Він не здався смерті, загинув у бою з нею. Я впевнений, якщо б у нього в останню хвилину була граната, він висмикнув чеку і забрав "кістляву" (мова про смерть, – "24") з собою", – зазначив Якушев.

Поховають бійця у неділю, 18 березня у селі Хотин, що на Рівненщині.