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У лікарні помер військовий, який обороняв Маріуполь

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У лікарні помер військовий, який обороняв Маріуполь
У лікарні помер військовий, який обороняв Маріуполь / press-centr.com

Боєць ЗСУ Михайло Гасанов, який обороняв Маріуполь від бойовиків у 2015, помер у лікарні через проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомив журналіст Влад Якушев на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Михайло Гасанов пішов на фронт, маючи проблеми зі здоров'ям. Військовий був у гарячих точках біля Маріуполя влітку 2015 року та у Мар'їнці у 2015-2016 роках.

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"Війна нікому не додає здоров'я. Мишко повернувся, але відновити підірване здоров'я не зміг. Міша був повністю безстрашним бійцем. Він не здався смерті, загинув у бою з нею. Я впевнений, якщо б у нього в останню хвилину була граната, він висмикнув чеку і забрав "кістляву" (мова про смерть, – "24") з собою", – зазначив Якушев.

Поховають бійця у неділю, 18 березня у селі Хотин, що на Рівненщині.

Теги: АТО Війна на Донбасі Новини Маріуполя Жертви Збройні Сили України Новини України
Джерело: 24 Канал
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