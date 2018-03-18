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От взрыва гранаты на Донетчине погиб юный пограничник

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От взрыва гранаты на Донетчине погиб юный пограничник
От взрыва гранаты на Донетчине погиб юный пограничник / Фото из открытых источников

В субботу вечером, 17 марта, в Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в результате разрыва гранаты погиб 1 украинский пограничник и еще 1 получил ранения. Трагический случай произошел с военнослужащими Краматорского пограничного отряда.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Там уточнили, что по неизвестным пока причинам в одном из блиндажей у пограничного наряда, который прикрывал и охранял "Майорское", сдетонировала ручная осколочная граната. В результате 2 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

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Пострадавшим была оперативно оказана первичная медицинская помощь и организована доставка в Бахмутскую центральную городскую больницу.

Однако один – 22-летний – пограничник от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого – средней тяжести.

Назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая.

Теги: Новости Украины Госпогранслужба Новости Донецка Жертвы
Источник: 24 Канал
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