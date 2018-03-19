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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Доба на Донбасі: бойовики вдалися до обстрілів, є травмовані серед українських захисників

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Доба на Донбасі
Доба на Донбасі

Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню. 18 березня агресор здійснив два обстріли укріплень Збройних Сил України.

Як повідомили у Штабі АТО, на Донецькому напрямку противник двічі відкривав вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по наших позиціях неподалік Авдіївки.

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На Луганському напрямку впродовж доби зберігалася тиша.

Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав бойову травму. Його доставлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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