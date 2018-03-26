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Українські прикордонники затримали судно з Криму під російським прапором в Азовському морі

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Затримане судно
Затримане судно "Норд" / ДПСУ

Корабель морської охорони Держприкордонслужби в частині українських вод Азовського моря затримав риболовецьке судно-порушник під прапором РФ. На борту перебував екіпаж з 10 осіб.

Як повідомили прикордонники, у неділю, 25 березня, судно "Норд" зупинили за 15 миль від Обіточної коси.

"У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим. Окрім цього члени команди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Всі вони мали так звані паспорти громадян РФ видані в місті Керч", – йдеться в повідомленні ДПСУ.

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Крім того, у ході огляду судна виявлено трал для лову риби та 5 тон морепродуктів.

Затримане судно під прапором Росії у Азовському морі

Затримане судно із суднокомандою на борту відконвойовано до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій. Також будуть встановлюватися особи затриманих.

Відео: Прикордонники затримали судно-порушник під прапором РФ

За фактом виявлення правопорушення проінформовано підрозділи прокуратуру, УСБУ АРК та ГУНП в Запорізькій області. На затриманих членів суднокоманди складено документи по ст. 204-2 КУпАП, а у відношенні капітана судна до СБУ направлено повідомлення за ст. 332-1 ККУ.

Кожна з цих статей – "порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї". Однак якщо членам екіпажу судна загрожує накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, то капітану корабля – обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Держприкордонслужба Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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