ФСБ возбудила дело на украинских пограничников за "похищение корабля"

Так называемое Управление Федеральной службы безопасности России в оккупированном Крыму возбудило уголовное дело против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа.

Напомним, в воскресенье, 25 марта украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого, члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины.

Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь. Сейнер был доставлен в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел.

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В ответ ФСБ России в оккупированном Крыму возбудило уголовное дело по статье 211 Уголовного кодекса РФ ("Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава"), сообщили в ТАСС.

В стране-оккупанте убеждены, что это Украина нарушила международные правила, несмотря на то, что задержание произошло в территориальных водах Украины, а сейнер, зарегистрированный в Крыму, ходил под российским флагом.