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Омелян назвал приблизительные цифры, которые потеряет Украина из-за "Крымского моста"

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Так называемый
Так называемый "Крымский мост" / Соцсети

Официальный Киев испытает значительных потери, потому, что оккупанты в Крыму строят так называемый "Крымский мост", правда впоследствии этот долгострой может иметь все же положительное значение для Украины.

Такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН.

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"Убытки несутся. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам. С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань", – подчеркнул чиновник.

По его словам, никаких согласований со стороны России по строительству переправы и ввода ее в эксплуатацию не было.

Напомним, в оккупированной Керчи продолжается прокладка подъездных путей к так называемому "Крымскому мосту". Кроме того, оккупанты строят здесь эстакаду.

Что такое "Крымский мост" (бывший "Керченский мост")? Россия строит мост через Керченский пролив, который должен соединить Таманский полуостров (Краснодарский край) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). После аннексии Крыма вопрос строительства моста приобрел особенно большое значение для России. Его планируют построить к концу 2018 года. Протяженность моста составит 19 километров, поэтому он будет самым длинным в России.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Омелян Новости Крыма Аннексия Крыма Деньги
Источник: 24 Канал
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