Омелян назвав приблизні цифри, які втратить Україна через "Кримський міст"

Офіційний Київ зазнає неабияких втрат, через те, що окупанти у Криму будують так званий "Кримський міст", щоправда згодом цей довгобуд може мати все ж позитивне значення для України.

Таку заяву зробив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.

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"Збитки несуться. Це десятки мільйонів гривень, за попередніми підрахунками. З політичної точки зору, я вбачаю, що це міст, який поєднає український Крим і українську Кубань", – підкреслив посадовець.

За його словами, жодних узгоджень зі сторони Росії щодо будівництва переправи та введення її в експлуатацію не було.

Нагадаємо, у окупованій Керчі триває прокладаня під'їзних шляхів до так званого "Кримського мосту". Крім того, окупанти зводять тут естакаду.

Що таке "Кримський міст" (колишній "Керченський міст")? Росія будує міст через Керченську протоку, який має з'єднати Таманський півострів (Краснодарський край Росії) з Керченським півостровом (окупований Крим). Після анексії Криму питання будівництва мосту набуло особливо великої ваги для Росії. Його планують звести до кінця 2018 року. Протяжність мосту складе 19 кілометрів, відтак він буде найдовшим у Росії.