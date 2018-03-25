В Керчі зводять естакаду: опубліковано свіжі фото з будівництва моста в Крим

В окупованому місті Керч будівельники прокладають під'їзні шляхи до так званого Кримського мосту та зводять естакаду.

Про це повідомляє місцеве видання "Керчь.Инфо".

Будівельні роботи ведуться в неділю уздовж шосе Героїв Сталінграда, основні роботи проводяться на самому шляхопроводі, зокрема укладається і розрівнюється дорога.

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Та за словами російського інженера-гідрогеолога Юрія Медовара, міст через Керченську протоку будувати не можна, адже за будівельними нормами арочний міст можна будувати тільки на скельних твердих породах. А міст зводять на напівтвердих, тому відразу і просіли дві центральні опори.