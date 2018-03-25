17:32
25 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-4°C
3°C -14°C
  • понеділок
    4°C -6°C
  • вівторок
    5°C -3°C
  • середа
    0°C -7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НОВИНИ РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НОВИНИ РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Керчі зводять естакаду: опубліковано свіжі фото з будівництва моста в Крим

1177 Читать новость на русском

В окупованому місті Керч будівельники прокладають під'їзні шляхи до так званого Кримського мосту та зводять естакаду.

Про це повідомляє місцеве видання "Керчь.Инфо".

Будівельні роботи ведуться в неділю уздовж шосе Героїв Сталінграда, основні роботи проводяться на самому шляхопроводі, зокрема укладається і розрівнюється дорога.

Читайте також: Що коїться на мосту в Криму: відео будівництва з висоти

Та за словами російського інженера-гідрогеолога Юрія Медовара, міст через Керченську протоку будувати не можна, адже за будівельними нормами арочний міст можна будувати тільки на скельних твердих породах. А міст зводять на напівтвердих, тому відразу і просіли дві центральні опори.

Теги: Новини України Новини Росії Фотоновини Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Обійми поза законом: американському сенатору офіційно заборонили обіймати колег
сьогодні, 16:00 Обійми поза законом: американському сенатору офіційно заборонили обіймати колег
Ольга Бродська 416
сьогодні, 12:01 "Неудачный эксперимент" – почему иностранные инвесторы не хотят вести бизнес в Украине
Ілля Кенігштейн 834
сьогодні, 10:29 "Усі гроші світу" або Як замінити Кевіна Спейсі за 8 днів
Юлія Ліпенцева 881
Водный коллапс: подача воды в Луганске – это катастрофа
сьогодні, 08:43 Водный коллапс: подача воды в Луганске – это катастрофа
Ольга Черненко 2057
Я не исключаю досрочного ухода Владимира Путина, – российский политолог
сьогодні, 05:18 Я не исключаю досрочного ухода Владимира Путина, – российский политолог
Блог Медіа 4526
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук