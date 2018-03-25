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В Керчи строят эстакаду: опубликованы свежие фото со строительства моста в Крыму

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В оккупированном городе Керчь строители прокладывают подъездные пути к так называемому Крымскому мосту и сводят эстакаду.

Об этом сообщает местное издание "Керчь.Инфо".

Строительные работы ведутся в воскресенье вдоль шоссе Героев Сталинграда, основные работы проводятся на самом путепроводе, в частности укладывается и разравнивается дорога.

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Но по словам российского инженера-гидрогеолога Юрия Медовара, мост через Керченский пролив строить нельзя, ведь по строительным нормам арочный мост можно строить только на скальных твердых породах. А мост возводят на полутвердых, поэтому сразу и просели две центральные опоры.

Теги: Новости России Новости Украины Фотоновости Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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