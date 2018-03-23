Что творится на мосту в Крым: видео строительства с высоты

В сети опубликовали видео строительства моста через Керченский пролив в оккупированный Россией Крым с высоты птичьего полета.

Видео с дрона опубликованы на YouTube.

Как заявляют оккупанты, Крымский мост для движения автомобилистов будет сдан досрочно – к началу летнего сезона. Кроме того, среди громких заявлений – проезд будет открыт для легкового транспорта и пассажирских автобусов.

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Грузовой транспорт пустят по пресловутому мосту в конце 2018 года. Но поскольку строителям не удалось состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке "Насыпь – Фарватер" в районе Керченского полуострова, заявления оккупантов выглядят, по меньшей мере, смешно.

На видео можно увидеть строительство эстакады над автодорогой в Керчь.

Крымский мост с высоты птичьего полета –​ видео

Что такое "Крымский мост"? С помощью этого путепровода Россия намерена незаконно аннексированный Крым соединить с Краснодарским краем. Его протяженность должна составить 19 километров, поэтому, он будет самым длинным в России. Завершить строительные работы планируется до конца 2018 года.