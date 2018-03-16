Там уже было два моста, где они? – российский ученый про Крымский мост

Строительство Крымского моста – не так инфраструктурный, как политический, пропагандистский проект – чтобы показать, что оккупированный полуостров ждет "большое будущее".

Об этом рассказал старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар в интервью "Обозревателю".

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По словам Медовара, мост через Керченский пролив строить нельзя, ведь по строительным нормам арочный мост можно строить только на скальных твердых породах. А мост возводят на полутвердых, поэтому сразу и просели две центральные опоры.

"Сначала я думал: почему они его строят с середины? Обычно среднее звено – последнее. Но потом стало понятно: здесь колоссальная нагрузка, 10 тысяч тонн на 2 опоры. Центральный арочный проем просел. Почему просел – потому что это связанные почвы и глины. Они просели неравномерно, получился очень большой перекос, и это очень страшно, на самом деле", – пояснил ученый.

Кроме того, строительство ведется без геологических исследований. Последние исследования этого района проводили в 1970-м, тогда ученых заявили, что это худшее место для строительства моста, строить его здесь нельзя.

Там вообще нельзя строить никакоймостов. Когда-то говорили о тоннеле, но потом оказалось, что и его там построить невозможно – там очень много водоносных горизонтов, майкопские глины на глубине до километра, а до коренных пород далеко,

– говорит ученый.

Строительство моста еще и нарушает водный обмен между двумя морями, ведь Азовское море – абсолютно внутреннее. Это приведет к гибели дельфинов.

"Там уже было два моста. И один смыло, второй же разобрали. Я не буду давать прогнозы. Я очень не хочу, чтобы погибли люди. Но перспектива этого моста довольно-таки плохая", – отметил Юрий Медовар.

Что такое "Крымский мост"? С помощью этого путепровода Россия намерена незаконно аннексированный Крым соединить с Краснодарским краем. Его протяженность должна составить 19 километров, поэтому, он будет самым длинным в России. Завершить строительные работы планируется до конца 2018 года.