14:18
16 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
-1°C -9°C
  • суббота
    -1°C -8°C
  • воскресенье
    -8°C -13°C
  • понедельник
    -7°C -17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Опасность для Жириновского. Голос Кавказа
Вєсті Кремля
22:38, 15 марта
Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вєсті.UA
21:22, 15 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

Там уже было два моста, где они? – российский ученый про Крымский мост

1323 Читати новину українською
Крымский мост
Крымский мост / Фото из открытых источников

Строительство Крымского моста – не так инфраструктурный, как политический, пропагандистский проект – чтобы показать, что оккупированный полуостров ждет "большое будущее".

Об этом рассказал старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар в интервью "Обозревателю".

Читайте также: Трагедия на Крымском мосту неизбежна: комментарий эксперта

По словам Медовара, мост через Керченский пролив строить нельзя, ведь по строительным нормам арочный мост можно строить только на скальных твердых породах. А мост возводят на полутвердых, поэтому сразу и просели две центральные опоры.

"Сначала я думал: почему они его строят с середины? Обычно среднее звено – последнее. Но потом стало понятно: здесь колоссальная нагрузка, 10 тысяч тонн на 2 опоры. Центральный арочный проем просел. Почему просел – потому что это связанные почвы и глины. Они просели неравномерно, получился очень большой перекос, и это очень страшно, на самом деле", – пояснил ученый.

Кроме того, строительство ведется без геологических исследований. Последние исследования этого района проводили в 1970-м, тогда ученых заявили, что это худшее место для строительства моста, строить его здесь нельзя.

Там вообще нельзя строить никакоймостов. Когда-то говорили о тоннеле, но потом оказалось, что и его там построить невозможно – там очень много водоносных горизонтов, майкопские глины на глубине до километра, а до коренных пород далеко,
– говорит ученый.

Строительство моста еще и нарушает водный обмен между двумя морями, ведь Азовское море – абсолютно внутреннее. Это приведет к гибели дельфинов.

"Там уже было два моста. И один смыло, второй же разобрали. Я не буду давать прогнозы. Я очень не хочу, чтобы погибли люди. Но перспектива этого моста довольно-таки плохая", – отметил Юрий Медовар.

Что такое "Крымский мост"? С помощью этого путепровода Россия намерена незаконно аннексированный Крым соединить с Краснодарским краем. Его протяженность должна составить 19 километров, поэтому, он будет самым длинным в России. Завершить строительные работы планируется до конца 2018 года.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Скандальные правила похорон в действии: прокуратура рассказала о выдаче разрешений
сегодня, 13:37 Скандальные правила похорон в действии: прокуратура рассказала о выдаче разрешений
377
Семья нового омбудсмена Денисовой имеет бизнес в аннексированном Крыму и платит налоги России
сегодня, 13:57 Семья нового омбудсмена Денисовой имеет бизнес в аннексированном Крыму и платит налоги России
117
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук