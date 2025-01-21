Трамп признал, что Зеленский настроен на переговоры больше, чем Путин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Голос "Ржавого пояса": почему Джей Ди Вэнс является большей угрозой для Украины, чем сам Трамп

Как потери Украины и России оценил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате войны России против Украины погибло около миллиона российских солдат и примерно 700 тысяч украинских.

У нас есть цифры, что почти миллион российских солдат были убиты. Около 700 000 украинских солдат погибли. Россия больше, они потеряли больше солдат, но это не способ управлять страной,

– добавил он.

Также он отметил, что затяжной характер войны негативно влияет на репутацию российского диктатора Владимира Путина.

Большинство людей думали, что это продлится около недели, а теперь это длится уже три года, – сказал Трамп.

Трамп добавил, что, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский готов к мирному соглашению, тогда как намерения Путина остаются неопределенными.

Он может и не пойти. Я думаю, что он должен заключить соглашение. Я думаю, что он уничтожает Россию, не заключая сделку... Россия в большой беде. Посмотрите на их экономику, посмотрите на инфляцию в России. Я прекрасно лажу с (Путиным – 24 Канал), я надеюсь, что он хочет заключить сделку,

– добавил Трамп.

Напомним, что оценки Трампа являются непостоянными. Так, утром 8 декабря Дональд Трамп опубликовал сообщение в своей сети. В нем новоизбранный президент США заявил, что Украина потеряла в войне 400 000 военных и много гражданских. Трамп также сообщил, что потери России достигают 600 000 военных, среди которых и погибшие, и раненые.

Добавим, что по официальной информации украинской стороны, которую озвучил Зеленский, потери Украины с начала полномасштабного вторжения составили более 400 тысяч убитых и раненых, что значительно меньше оценки Трампа в 700 тысяч. На поле боя, по украинским данным, погибло 43 тысячи воинов, еще 370 тысяч получили ранения.

Российские же потери, по словам Зеленского, превышают 750 тысяч человек, из них 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых.