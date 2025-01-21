Трамп визнав, що Зеленський налаштований на перемовини більше, аніж Путін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Як втрати України та Росії оцінив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що внаслідок війни Росії проти України загинуло близько мільйона російських солдатів і приблизно 700 тисяч українських.

У нас є цифри, що майже мільйон російських солдатів було вбито. Близько 700 000 українських солдатів загинули. Росія більша, вони втратили більше солдатів, але це не спосіб керувати країною,

– додав він.

Також він зазначив, що затяжний характер війни негативно впливає на репутацію російського диктатора Володимира Путіна.

Більшість людей думали, що це триватиме близько тижня, а тепер це триває вже три роки, – сказав Трамп.

Трамп додав, що, за його словами, президент України Володимир Зеленський готовий до мирної угоди, тоді як наміри Путіна залишаються невизначеними.

Він може і не піти. Я думаю, що він повинен укласти угоду. Я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи угоду… Росія у великій біді. Подивіться на їхню економіку, подивіться на інфляцію в Росії. Я чудово ладнаю (з Путіним – 24 Канал), я сподіваюся, що він хоче укласти угоду,

– додав Трамп.

Нагадаємо, що оцінки Трампа є непостійними. Так, зранку 8 грудня Дональд Трамп опублікував допис у своїй мережі. У ньому новообраний президент США заявив, що Україна втратила у війні 400 000 військових та багато цивільних. Трамп також повідомив, що втрати Росії сягають 600 000 військових, серед яких і загиблі, і поранені.

Додамо, що за офіційною інформацією української сторони, яку озвучив Зеленський, втрати України від початку повномасштабного вторгнення склали понад 400 тисяч вбитих та поранених, що значно менше оцінки Трампа у 700 тисяч. На полі бою, за українськими даними, загинуло 43 тисячі воїнів, ще 370 тисяч отримали поранення.

Російські ж втрати, за словами Зеленського, перевищують 750 тисяч людей, з них 198 тисяч вбитих і понад 550 тисяч поранених.