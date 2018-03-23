Що коїться на мості в Крим: відео будівництва з висоти

У мережі опублікували відео будівництва моста через Керченську протоку в окупований Росією Крим з висоти пташиного польоту.

Відео з дрона опубліковані на YouTube.

Як заявляють окупанти, Кримський міст для руху автомобілістів буде здано достроково – до початку літнього сезону. Окрім того, серед гучних заяв – проїзд буде відкрито для легкового транспорту та пасажирських автобусів.

Читайте також: Там уже було два мости, де вони? – російський вчений про Кримський міст

Вантажний транспорт пустять по горезвісному мосту наприкінці 2018 року. Та оскільки будівельникам не вдалося зістикувати металеві прольоти автомобільного шляхопроводу в море на ділянці "Насип – Фарватер" в районі Керченського півострова, заяви окупантів виглядають, щонайменше, смішно.

На відео можна побачити будівництво естакади над автошляхом в Керч.

Кримський міст з висоти пташиного польоту – відео

Що таке "Кримський міст"? За допомогою цього шляхопроводу Росія має намір незаконно анексований Крим з'єднати з Краснодарським краєм. Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак, він буде найдовшим у Росії. Завершити будівельні роботи планують до кінця 2018 року.