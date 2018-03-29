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ФСБ порушила справу на українських прикордонників за "викрадення корабля"

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Затриманий сейнер
Затриманий сейнер "Норд"

Так зване Управління Федеральної служби безпеки Росії в окупованому Криму порушило кримінальну справу проти екіпажу корабля української Держприкордонслужби за затримання риболовецького сейнера "Норд" і його членів екіпажу.

Нагадаємо, у неділю, 25 березня українські прикордонники затримали сейнер "Норд" під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим. Окрім цього члени команди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Всі вони мали так звані паспорти громадян РФ, видані в місті Керч. Сейнер було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушено ряд справ.

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У відповідь ФСБ Росії в окупованому Криму порушило кримінальну справу за статтею 211 Кримінального кодексу РФ ("Викрадення судна повітряного або водного транспорту або залізничного рухомого складу"), повідомили у ТАСС.

У країні-окупанті переконані, що це Україна порушила міжнародні правила, попри те, що затримання відбулося в територіальних водах України, а сейнер, зареєстрований у Криму, ходив під російським прапором.

Теги: Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму ФСБ Держприкордонслужба Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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