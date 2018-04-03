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Россия пригрозила Украине отправить флот в Азовское море

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Россия угрожает Украине отправить флот в Азовское море из-за задержания судна
Россия угрожает Украине отправить флот в Азовское море из-за задержания судна "Норд" / Фото из открытых источников

После задержания украинскими пограничниками российского рыболовного судна "Норд" в Азовском море Россия пригрозила направить туда Черноморский флот, включая морскую авиацию, чтобы "обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря".

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

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"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование этого государственного пиратства", – сказал собеседник агентства.

По его словам, угроза "украинского государственного пиратства уже отметилась".

Напомним, в воскресенье, 25 марта украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел.

После этого так называемая ФСБ в аннексированном Крыму возбудило уголовное производство против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы из-за задержания рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Госпогранслужба Украина – Россия Водный транспорт
Источник: 24 Канал
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