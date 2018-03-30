Украинский суд арестовал судно под российским флагом

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым об аресте сейнера "Норд" из аннексированного Крыма, который ходил под российским флагом. Судно зашло в территориальные воды Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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Прокуратура АРК: Продовжуємо роботу щодо затриманого судна «НОРД», зокрема сьогодні судом задоволено клопотання прокуратури АР Крим, яким на дане судно порушника накладено арешт. Далі буде... pic.twitter.com/UDK5P2rnYo — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 30 березня 2018 р.

Напомним, в воскресенье, 25 марта украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого члены команды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь. Сейнер был доставлен в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел.

После этого так называемое ФСБ в аннексированном Крыму возбудило уголовное производство против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа.