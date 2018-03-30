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Украинский суд арестовал судно под российским флагом

25 Читати новину українською
Сейнер
Сейнер "Норд"

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым об аресте сейнера "Норд" из аннексированного Крыма, который ходил под российским флагом. Судно зашло в территориальные воды Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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Напомним, в воскресенье, 25 марта украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого члены команды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь. Сейнер был доставлен в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел.

После этого так называемое ФСБ в аннексированном Крыму возбудило уголовное производство против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа.

Теги: Новости Украины Водный транспорт ГПУ Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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