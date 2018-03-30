Український суд арештував судно під російським прапором

Суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим щодо арешту сейнера "Норд" з анексованого Криму, який ходив під російським прапором. Судно зайшло в територіальні води України.

Про це повідомила речниця Генпрокурора Лариса Сарган.

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Прокуратура АРК: Продовжуємо роботу щодо затриманого судна «НОРД», зокрема сьогодні судом задоволено клопотання прокуратури АР Крим, яким на дане судно порушника накладено арешт. Далі буде... pic.twitter.com/UDK5P2rnYo — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 30 березня 2018 р.

Нагадаємо, у неділю, 25 березня українські прикордонники затримали сейнер "Норд" під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим. Окрім цього члени команди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Всі вони мали так звані паспорти громадян РФ, видані в місті Керч. Сейнер було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушено ряд справ.



Після цього так зване ФСБ у анексованому Криму порушило кримінальне провадження проти екіпажу корабля української Держприкордонслужби за затримання риболовецького сейнера "Норд" і його членів екіпажу.