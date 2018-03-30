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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Український суд арештував судно під російським прапором

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Сейнер
Сейнер "Норд"

Суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим щодо арешту сейнера "Норд" з анексованого Криму, який ходив під російським прапором. Судно зайшло в територіальні води України.

Про це повідомила речниця Генпрокурора Лариса Сарган.

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Нагадаємо, у неділю, 25 березня українські прикордонники затримали сейнер "Норд" під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим. Окрім цього члени команди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Всі вони мали так звані паспорти громадян РФ, видані в місті Керч. Сейнер було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушено ряд справ.

Після цього так зване ФСБ у анексованому Криму порушило кримінальне провадження проти екіпажу корабля української Держприкордонслужби за затримання риболовецького сейнера "Норд" і його членів екіпажу.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму ГПУ Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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