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Росія пригрозила Україні відправити флот в Азовське море

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Росія погрожує Україні відправити флот в Азовське море через затримання судна
Росія погрожує Україні відправити флот в Азовське море через затримання судна "Норд" / Фото з відкритих джерел

Після затримання українськими прикордонниками російського риболовецького судна "Норд" в Азовському морі Росія пригрозила направити туди Чорноморський флот, включаючи морську авіацію, щоб "забезпечити безпеку судноплавства в північно-східній частині Чорного моря та акваторії Азовського моря".

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерело в силових структурах республіки.

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"Агресивні дії українських морських прикордонників у міжнародних водах представляють не тільки небезпеку захоплення російських судів, але й формування цього державного піратства", – сказав співрозмовник агентства.

За його словами, загроза "українського державного піратства вже позначилася".

Нагадаємо, у неділю, 25 березня українські прикордонники затримали сейнер "Норд" під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушено ряд справ.

Після цього так зване ФСБ у анексованому Криму порушило кримінальне провадження проти екіпажу корабля української Держприкордонслужби за затримання риболовецького сейнера "Норд" і його членів екіпажу.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Водний транспорт Україна – Росія Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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