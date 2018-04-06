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ФСБ создала оперативную группу для борьбы с "пиратством Украины" в Азовском море

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ФСБ создала оперативную группу для борьбы с
ФСБ создала оперативную группу для борьбы с "пиратством Украины" / russian.rt.com

В Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства РФ создали оперативную группу для предотвращения "пиратских действий со стороны Украины". Эта структура должна координировать сотрудничество Росрыболовства РФ с пограничными управлениями, а также предоставлять информацию о месте нахождения судов.

Об этом сообщает Риа Новости.

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Глава местного отделения профильного ведомства Игорь Рулев заверил рыбаков, что они могут не беспокоиться и выходить в море, поскольку об их безопасности заботятся пограничные управления ФСБ России в Краснодарском крае и Республике Крым,
– пишут в издании.

Кроме этого, в АЧТУ уже выпустили рекомендации, связанные с промышленной деятельностью. В частности, экипаж должен предупреждать пограничников о выходе в море, а также об изменениях в дислокации судна. В случае чрезвычайной ситуации экипаж должен выйти на связь на определенной частоте.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел. После этого Россия пригрозила направить в Азовское море Черноморский флот, включая морскую авиацию, чтобы "обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря".

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Водный транспорт Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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