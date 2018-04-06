17:49
6 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
17°C 6°C
  • суббота
    11°C 4°C
  • воскресенье
    14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана
Вєсті Кремля
22:27, 5 апреля
Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко
Вєсті.UA
22:24, 5 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Дополнительные резервы, спецтехника и самолеты: пограничники усиливают охрану границы с Крымом

93 Читати новину українською
Пограничники усиливают охрану границы с Крымом
Пограничники усиливают охрану границы с Крымом / informator.news

Во время Пасхальных праздников административную границу и контролируемые пограничные районы будут охранять в усиленном режиме. Туда направят дополнительные резервы и технику.

Об этом сообщили в пресс-центре Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы.

Читайте также: Мукачевские пограничники выловили из реки 15 пакетов с сигаретами

На все участки ответственности в пределах Запорожской, Херсонской и Николаевской областей направлены дополнительные резервы, технику и необходимые средства. В контрольных пунктах на админгранице определены специальные задачи по поддержанию режима, недопущению провокационных или иных нестандартных ситуаций,
– говорится в сообщении.

Кроме того, в Госпогранслужбе отмечают, что для поддержания безопасности, особенно вблизи оккупантов, налажено активное взаимодействие с представителями СБУ и Нацполиции.

Также в пресс-центре сообщают, что для мониторинга ситуации сухопутного участка границы, в территориальном море и на админгранице с временно оккупированным Крымом будут патрулировать самолеты "Даймонд".

Напомним, на днях в Одесской области трагически погиб пограничник. Участковый инспектор отдела пограничной службы попал под поезд.

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Госпогранслужба
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Навіщо Стрєлкова хочуть повернути на Донбас, та що з цього вийде?
сегодня, 17:01 Навіщо Стрєлкова хочуть повернути на Донбас, та що з цього вийде?
Олексій Чибісов 1419
Пасха 2018: все о праздновании в Украине
сегодня, 16:00 Пасха 2018: все о праздновании в Украине
123
Чи залишиться Молдова на мапі світу
сегодня, 15:01 Чи залишиться Молдова на мапі світу
Блог Медіа 1862
сегодня, 14:03 "Дефицитные" вакцины от бешенства: кто прячет и где их искать
Яніна Ткачук 122
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
сегодня, 13:00 Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
Олена Булан 37792
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 5 апреля , 20:00
Миротворческая миссия на Донбассе: что мешает Китаю принять участие
 29 марта , 09:22
ГПУ объявила активисту Майдана о подозрении в двух убийствах
 14 февраля , 16:31
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 24
 29 марта , 08:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук