Дополнительные резервы, спецтехника и самолеты: пограничники усиливают охрану границы с Крымом

Во время Пасхальных праздников административную границу и контролируемые пограничные районы будут охранять в усиленном режиме. Туда направят дополнительные резервы и технику.

Об этом сообщили в пресс-центре Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы.

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На все участки ответственности в пределах Запорожской, Херсонской и Николаевской областей направлены дополнительные резервы, технику и необходимые средства. В контрольных пунктах на админгранице определены специальные задачи по поддержанию режима, недопущению провокационных или иных нестандартных ситуаций,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в Госпогранслужбе отмечают, что для поддержания безопасности, особенно вблизи оккупантов, налажено активное взаимодействие с представителями СБУ и Нацполиции.

Также в пресс-центре сообщают, что для мониторинга ситуации сухопутного участка границы, в территориальном море и на админгранице с временно оккупированным Крымом будут патрулировать самолеты "Даймонд".

Напомним, на днях в Одесской области трагически погиб пограничник. Участковый инспектор отдела пограничной службы попал под поезд.