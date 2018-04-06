Мукачевские пограничники выловили из реки 15 пакетов с сигаретами
В пятницу, 6 апреля, пограничники отдела "Солотвино" Мукачевского отряда в ходе скоординированных действий с румынскими коллегами помешали перемещению через государственную границу 15 пакетов контрабандных табачных изделий.
Об этом сообщил "ZIK".
Незаконные действия контрабандистов удалось предотвратить благодаря оперативному обмену информацией о выявлении признаков возможной противоправной деятельности вблизи реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий были найдены 15 тюков с контрабандным табаком и задержали 19-летнего гражданина Украины в мокром гидрокостюме.
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С целью проведения фильтрационных мероприятий и оформления административно-процессуальных документов по ст. 204-1 Куоап задержанного украинца доставлили в пограничное подразделение.
Сейчас продолжаются совместные мероприятия по установлению всех обстоятельств правонарушения и круга лиц, причастных к этому, – информируют в пресс-службе мукачевского пограничного отряда.