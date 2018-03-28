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К каким методам прибегают контрабандисты в Украине: ГФС обнародовал неожиданные тайники

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Топ-тайники, которыми пользуются контрабандисты в Украине
Топ-тайники, которыми пользуются контрабандисты в Украине / Коллаж 24 Канал

Ежегодно украинские таможенники выявляют товары, которые запрещены к перемещению или скрыты от таможенного контроля. Благодаря самым изобретательным и наиболее дерзким попыткам провоза контрабанды злоумышленники наносят Украине убытки на миллиарды гривен.

Соответствующую информацию обнародовал пресс-центр Государственной фискальной службы.

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"Контрабандисты всегда были очень изобретательными, но и у таможенников есть эффективные технологии, свои секреты, опыт, позволяющие распознать контрабанду или человека, который ее перемещает, и даже знать о попытках незаконного перемещения товаров еще до того, как они появятся на таможенной границе Украины", – отметил исполняющий обязанности главы ГФС Мирослав Продан.

По его словам, в частности, в начале 2018 года сотрудники Харьковской таможни обнаружили 43 пакета с коноплей в голове куклы, которая была в экспортном международном экспресс-отправлении, а в январе 2018 года в зоне таможенного поста "Ужгород" Закарпатской таможни было выявлено 95 тысяч пачек сигарет без акцизных марок, которые были спрятаны внутри досок. Что касается янтаря, как продолжил он, то "солнечный камень" чаще всего прячут в микроавтобусах.

"Еще одно популярное у контрабандистов место для тайников – это панель приборов. Например, в зоне деятельности Волынской таможни ГФС в панели приборов таможенники нашли спрятанный пакет с янтарем. Любимый же тайник у автомобильных контрабандистов – топливный бак. В феврале 2018 года на Волынской таможне ГФС в топливном баке легковушки было обнаружено 1,1 килограмма кокаина. Наркотики были расфасованы в четыре полипропиленовых бутылки емкостью 0,5 литра. Приблизительная стоимость такого "товара" – 150 тысяч долларов", – добавил Мирослава Продан.

Кроме того, руководитель ГФС подчеркнул, что доски и топливные баки чаще всего используют преступники на западной границе, зато контрабандисты, к примеру, в Одессе прибегают к другим тайникам – так, в прошлом году одесские таможенники обнаружили 176,7 килограммов амфетамина, который был скрыт в подошвах обуви, зашедшей в Украину из Ливана.

Наркотики везут через Украину транзитом – для наркотрафика нет границ. Фантазия у контрабандистов работает неплохо: кто-то прячет кокаин в пакете с картошкой фри, кто-то пытается завезти крупную сумму денег в коробках из-под конфет, кто-то – в топливном баке автомобиля, а некоторые курьеры в собственном желудке. Был случай, когда один из таких "курьеров" погиб прямо в аэропорту, поскольку одна из капсул разорвалась в желудке,
– сообщил Мирослав Продан и заметил, что часто преступников выдает поведение: контрабандист нервничает, поэтому довольно часто ведет себя неадекватно.

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Также в ГФС показали топ-тайники для контрабанды.

Теги: Новости Украины контрабанда Государственная таможенная служба Государственная фискальная служба
Источник: 24 Канал
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