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До яких методів вдаються контрабандисти в Україні: ДФС оприлюднила неочікувані схованки

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Топ-схованки, якими користуються контрабандисти в Україні
Топ-схованки, якими користуються контрабандисти в Україні / Колаж 24 Канал

Щороку українські митники виявляють товари, які заборонено до переміщення або приховано від  митного контролю. Завдяки найвигадливішим схованкам і найбільш зухвалим спробам провезення контрабанди зловмисники завдають Україні збитків на мільярди гривень.

Відповідну інформацію оприлюднив прес-центр Державної фіскальної служби.

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"Контрабандисти завжди були дуже вигадливими, але й у митників є ефективні технології, свої секрети, досвід, що дозволяють розпізнати контрабанду або людину, що її переміщує, та навіть знати про спроби незаконного переміщення товарів ще до того, як вони з'являться на митному кордоні України", – зазначив виконувач обов’язків голови ДФС Мирослав Продан.

За його словами, зокрема, на початку 2018 року співробітники Харківської митниці виявили 43 пакети з коноплею у голові ляльки, яка була в експортному міжнародному експрес-відправленні, а у січні 2018 року у зоні митного посту "Ужгород" Закарпатської митниці було виявлено 95 тисяч пачок сигарет без акцизних марок, які було заховано всередині дощок. Щодо бурштину, як продовжив він, то "сонячний камінь" найчастіше ховають у мікроавтобусах.

"Ще одне популярне у контрабандистів місце для схованок – це панель приладів. Наприклад, у зоні діяльності Волинської митниці ДФС у панелі приладів митники знайшли схований пакунок з бурштином. Найулюбленіша ж схованка в автомобільних контрабандистів – паливний бак. У лютому 2018 року на Волинській митниці ДФС у паливному баку легковика було виявлено 1,1 кілограма кокаїну. Наркотики було розфасовано в чотири поліпропіленових пляшки ємністю 0,5 літра. Приблизна вартість такого "товару" – 150 тисяч доларів", – додав Мирослава Продан.

Крім того, керівник ДФС підкреслив, що дошки та паливні баки найчастіше використовують злочинці на західному кордоні, натомість контрабандисти, до прикладу, в Одесі вдаються до інших схованок – так, торік одеські митники виявили 176,7 кілограма амфетаміну, який було приховано у підошвах взуття, що зайшло в Україну з Лівану.

Наркотики везуть через Україну транзитом – для наркотрафіку немає кордонів. Фантазія у контрабандистів працює непогано: хтось ховає кокаїн у пакеті с картоплею фрі, хтось намагається завезти велику суму грошей у коробках з-під цукерок, хтось – у паливному баку автомобіля, а деякі кур’єрі у власному шлунку. Був випадок, коли один із таких "кур'єрів" загинув прямо в аеропорту, оскільки одна з капсул розірвалася в шлунку,
– повідомив Мирослав Продан і зауважив, що часто злочинців видає поведінка: контрабандист нервує, тому доволі часто поводиться неадекватно.

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Також у ДФС показали топ-схованки для контрабанди.

Теги: Новини України Державна фіскальна служба Державна митна служба контрабанда
Джерело: 24 Канал
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