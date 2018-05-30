Оккупанты снова применили тяжелое вооружение, однако понесли потери

За прошедшие сутки, 29 мая, российско-оккупационные войска 36 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 9 раз применяли тяжелое вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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Боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, что в Луганской области. На Горловском направлении – в районе населенных пунктов Зайцево, Пивденное. Не прекращаются бои на Донецком направлении вблизи Авдеевки и Марьинки, на Мариупольском направлении – в районе населенного пункта Широкино,

– добавляют в штабе.