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Оккупанты снова применили тяжелое вооружение, однако понесли потери

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Оккупанты снова применили тяжелое вооружение
Оккупанты снова применили тяжелое вооружение / 5.ua

За прошедшие сутки, 29 мая, российско-оккупационные войска 36 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 9 раз применяли тяжелое вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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Боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, что в Луганской области. На Горловском направлении – в районе населенных пунктов Зайцево, Пивденное. Не прекращаются бои на Донецком направлении вблизи Авдеевки и Марьинки, на Мариупольском направлении – в районе населенного пункта Широкино,
– добавляют в штабе.

Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. Раненым оказана квалифицированная медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

По данным разведки, трех оккупантов уничтожено и трое ранены.

 

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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