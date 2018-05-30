Окупанти знову застосували важке озброєння, проте зазнали втрат

Упродовж минулої доби, 29 травня, російсько-окупаційні війська 36 разів вдавалися до прицільного вогню по нашим позиціям, з них 9 разів застосовували важке озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

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Бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. На Горлівському напрямку – в районі населених пунктів Зайцеве, Південне. Не припиняються бої на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки та Мар’їнки, на Маріупільському напрямку – в районі населеного пункту Широкине,

– додають у штабі.