Окупанти знову застосували важке озброєння, проте зазнали втрат
Упродовж минулої доби, 29 травня, російсько-окупаційні війська 36 разів вдавалися до прицільного вогню по нашим позиціям, з них 9 разів застосовували важке озброєння.
Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.
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Бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. На Горлівському напрямку – в районі населених пунктів Зайцеве, Південне. Не припиняються бої на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки та Мар’їнки, на Маріупільському напрямку – в районі населеного пункту Широкине,
– додають у штабі.
Під час бойових дій чотири наших захисника отримали поранення. Пораненим надано кваліфіковану медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.
За даними розвідки, трьох окупантів знищено та трьох поранено.