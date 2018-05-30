Цифри про війну на Донбасі, які варто знати кожному

Важливою темою на Радбезі ООН став і український Донбас. Зокрема, говорили про спеціального представника ООН щодо конфлікту в Україні, і необхідність ввести в райони бойових дій миротворців. Нещодавно представник Держдепу США Курт Волкер заявив: новини з Донбасу почали зникати зі шпальт світових ЗМІ.

29 травня у Радбезі із цими словами погодилися. Тож ми вирішили нагадати вам кілька цифр про російсько-українську війную. Ці факти мають знати, як у нашій країні, так і за її межами.

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2,500 тисячі людей. І це тільки цивільні, яких вбили російські бомби на Донбасі за 4 роки війни. Це офіційні дані, які не враховують тих, хто помирає на окупованих територіях, і їх не реєструють.

Один мільйон людей щомісяця перетинає лінію розмежування між окупованою та звільненою територією Донецької та Луганської області.

40 тисяч людей на окупованій території хворіють на туберкульоз і не мають доступу до лікування, бо українським медикам туди дорога закрита. Та й міжнародні організації часто не допускають до хворих.

І останнє: Схід України – це поле всипане мінами та нерозірваними снарядами. Майже 2 мільйони людей, які проживають на окупованих територіях, фактично грають у рулетку: загинуть чи виживуть. Вони є заручниками проросійських бойовиків.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 29 травня, російсько-окупаційні війська 36 разів вдавалися до прицільного вогню по нашим позиціям, з них 9 разів застосовували важке озброєння.