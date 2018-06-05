Имитация переговорного процесса – любимый конек российской дипломатии, – Портников

На 11 июня в Берлине запланирована встреча министров иностранных дел стран нормандской четверки (Украина, Россия, Франция и Германия).

Как отмечает политический комментатор Виталий Портников, если встреча действительно состоится, она станет первой встречей в этом формате за последние почти полтора года (последняя такая состоялась еще 16 февраля 2017 года).

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Имитация переговорного процесса – любимый конек российской дипломатии, в Москве научились затягивать любые переговоры на десятилетия. В 2017 году в России была надежда, что главной имитационной площадкой станут консультации с американским представителем Куртом Волкером – потому что еще живы были надежды на соглашение с Дональдом Трампом,

– замечает эксперт в своей колонке для "Радио Свобода".

По его словам, с Волкером перестали разговаривать, поскольку тот оказался "оказался жестким переговорщиком и продемонстрировал прекрасное понимание кремлевской тактики".

Портников отмечает, новые переговоры в нормандском формате нужнее Германии и Франции.

"Ангела Меркель сформировала новое правительство и хотела бы восстановить свои позиции важного игрока на континенте. К особой роли в регионе, в отличие от своего предшественника Франсуа Олланда, тяготеет и французский президент Эмманюэль Макрон. Новому министру иностранных дел Германии Хайко Мааса также необходимо проявить себя на восточном направлении, который стал одним из приоритетов немецкой дипломатии еще в Минске", – убежден политический комментатор.

В Киеве также хотели бы, чтобы такие переговоры состоялись, так как "стремятся к продолжению давления своих западных союзников на Москву".

А это давление невозможно без демонстрации неконструктивности российского подхода и неготовности Кремля к любым компромиссам. На переговорах в нормандском формате такая неконструктивность демонстрируется лучше,

– констатирует Виталий Портников.

По его убеждению, от встречи министров 11 июня не стоит ожидать реального "сдвига в решении конфликта".

"Для того, чтобы в Кремле пошли на уступки, а не на имитацию переговоров, нужны совсем другие политические условия в мире и совсем другая экономическая ситуация в самой России. Пока же мы присутствуем на своеобразных дипломатических качелях... Таких "качелей" с лихвой может хватить на период до президентских и парламентских выборов в Украине. А вот после этих выборов Кремль может подумать об изменении тактики – в зависимости от того, какие силы придут к власти в соседней стране", – резюмировал эксперт.

Напомним, 1 июня министр иностранных дел Германии Гайко Маас вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным прибыли на Донбасс, где немецкий министр мог воочию увидеть последствия российской военной агрессии против Украины.