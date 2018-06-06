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Пользователи соцсетей поймали Трампа на очередном ляпе: видео

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / cnbc.com

В соцсетях заподозрили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, возможно, не знает слов гимна собственной страны.

Такие предположения пользователи сделали учитывая то, как Трамп "поет" на торжественных мероприятиях вместе со всеми, пишет The Huffington Post.

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Американский гарант во время исполнения гимна, обычно, или просто стоит с рукой на сердце, или шевелит губами, изображая пение, или качает головой и время от времени произносит отдельные слова текста, которые придут на память.

Видео, как Трамп поет гимн США "Celebration of America"

В частности, такое выдаваемое пение за Трампом замечали и за исполнением "The Star-Spangled Banner" и патриотической песни "God Bless America".

"Гитлер по крайней мере, знал слова песен во время своих мероприятий национального достоинства", – написал один из пользователей Twitter.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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