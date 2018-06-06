Пользователи соцсетей поймали Трампа на очередном ляпе: видео

В соцсетях заподозрили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, возможно, не знает слов гимна собственной страны.

Такие предположения пользователи сделали учитывая то, как Трамп "поет" на торжественных мероприятиях вместе со всеми, пишет The Huffington Post.

Читайте также: Макрон сравнил разговор с Трампом с сосиской: лучше не знать, что внутри

Американский гарант во время исполнения гимна, обычно, или просто стоит с рукой на сердце, или шевелит губами, изображая пение, или качает головой и время от времени произносит отдельные слова текста, которые придут на память.

Видео, как Трамп поет гимн США "Celebration of America"

Pres. Trump takes the field for the National Anthem ahead of tonight's college football championship game. https://t.co/JGVhB5xp1A pic.twitter.com/k4lFtrwXzI — ABC News (@ABC) 9 січня 2018 р.

В частности, такое выдаваемое пение за Трампом замечали и за исполнением "The Star-Spangled Banner" и патриотической песни "God Bless America".

Trump touts the crowd size, then awkwardly bobs his head while people sing "God Bless America." #killme pic.twitter.com/kZyq3Y41zk — Aaron Rupar (@atrupar) 5 червня 2018 р.

"Гитлер по крайней мере, знал слова песен во время своих мероприятий национального достоинства", – написал один из пользователей Twitter.