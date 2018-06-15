Генпрокурор Нью-Йорка разоблачила семью Трампа в махинациях: детали

На Фонд Дональда Трампа и на самого президента США подала в суд генеральный прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд.

Об этом пишет ВВС.

Она заявила, что семейство Трампа, а именно Иванка, Эрик и Дональд-младший, "масштабно и систематически" нарушают закон.

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Андервуд объяснила, что Фонд Трампа во время предыдущих президентских выборов занимался незаконной политической координацией.

Своим иском генеральный прокурор будет пытаться распустить Фонд Трампа.