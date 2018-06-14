Під час вечері з лідерами G7 Трамп заявив, що Крим російський, бо там говорять російською, – ЗМІ

Під час вечері з лідерами G7, в рамках саміту в Канаді, який відбувся 8 червня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Крим є російським, оскільки усі, хто живе на півострові, розмовляють російською.

Про це повідомляє BuzzFeed News із посиланням на два джерела у дипломатичних колах.

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У виданні зазначається, що під час вечері Трамп цікавився, чому лідери стали на бік України. Президент США сказав очільникам держав, що "Україна – одна з найбільш корумпованих держав світу", про це зазначає джерело видання.

Не зрозуміло, чи були коментарі Трампа озвучені жартома, чи вони сигналізують радикальній відхід від сьогоднішньої зовнішньої політики США,

– наголошують у виданні.

На прохання прокоментувати дану інформацію Білий дім поки не відреагував.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про необхідність повернення Росії до "Великої вісімки" після виключення країни у 2014 році. Однак більшість європейських учасників саміту G7 у Канаді виступили проти цього.